Інтерфакс-Україна
Події
13:22 13.01.2026

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Міський голова Києву Віталій Кличко доручив Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів - це переважно одинокі літні люди, повідомив він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока літня людина, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в кол-центр 1551, або в райадміністрацію вашого району", - додав мер.

