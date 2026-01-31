Інтерфакс-Україна
Події
18:00 31.01.2026

В Києві поступово відновлюють водо, тепло та електропостачання - Кличко

2 хв читати
В Києві поступово відновлюють водо, тепло та електропостачання - Кличко

Після масштабної аварії в енергосистемі України комунальні служби столиці поступово відновлюють постачання води, тепла та електроенергії в оселі киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "КИЇВ24" після засідання оперативного штабу.

"Тільки що закінчився у нас штаб, який ми терміново проводили через цю аварію в енергосистемі України. Київ, як і інші міста України, залишився без електропостачання. Як наслідок, сталась зупинка електротранспорту, метрополітену. На зараз ситуація поступово стабілізується з електропостачанням. Зараз ми всі працюємо, йде відновлення. Першочергово подається електроенергія на об’єкти критичної інфраструктури. Піднімаємо зараз тиск в системі водопостачання. На відновлення системи потрібно трошки більше часу", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що проблеми з водопостачанням виникли через відсутність електроенергії.

"Справа в тому, що через відсутність електропостачання зменшився тиск, зупинилася подача води – робота наших помп, тих, які подають тиск води. І зараз ми поступово відновлюємо як водо-, так і теплопостачання. Тобто починаємо повертатись до штатного режиму", - зазначив мер Києва.

Він наголосив, що всі служби столиці працюють цілодобово в екстремальних умовах.

"На жаль, ми працюємо в екстремальних умовах. Враховуючи те, що і на підстанціях проблеми, в електрощитових, не вистачає працівників. Ми також запускаємо централізоване теплопостачання в декількасот будинків, які ще залишаються без тепла. Працюємо цілодобово, незважаючи на ці виклики. Прохання з розумінням ставитись до людей, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити базові послуги для киян", - наголосив Віталій Кличко.

Крім того, мер столиці зазначив, що опорні лікарні Києва працювали без перебоїв, адже мають автономні системи водо, тепло та електропостачання.

"Лікарні ні на хвилину не зупинили свою діяльність. Всі наші опорні лікарні мають автономну систему водо, тепло та електропостачання. Тобто, лікарні працюють без збоїв", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 31 січня по всій країні раптово зникло світло, через знеструмлення почалися перебої з опаленням та водою. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, одночасно відключилися дві магістралі: лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінія 750 кВ між Західною та Центральною частинами України. Це спровокувало каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях. Через аварію довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.

Теги: #відновлення #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:41 31.01.2026
Водопостачання у Києві після системної аварії енергомереж відновлено – Кличко

Водопостачання у Києві після системної аварії енергомереж відновлено – Кличко

14:34 31.01.2026
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

13:56 31.01.2026
Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

12:32 31.01.2026
Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

18:59 30.01.2026
Київ отримав газові плити, балони і грілки від німецької Life Bridge Ukraine

Київ отримав газові плити, балони і грілки від німецької Life Bridge Ukraine

16:22 30.01.2026
До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

До Києва надійшла перша партія генераторів від мерії та громади Варшави – Кличко

14:53 30.01.2026
Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

Енергокомітет Ради планує запросити на найближче засідання всю керівну команду Міненерго та провести спецзустріч з Кличком

11:57 28.01.2026
У Києві без тепла лишаються 737 житлових будинки – мер

У Києві без тепла лишаються 737 житлових будинки – мер

18:43 27.01.2026
В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

16:29 27.01.2026
Київтеплоенерго: аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути тепло в оселі киян

Київтеплоенерго: аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути тепло в оселі киян

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

ОСТАННЄ

Радник міністра оборони повідомив про обмеження функціонування мережі Starlink в Україні

Сили оборони відбили з початку доби 303 ворожі атаки - Генштаб

Україна готова працювати у всіх форматах і очікує переговорів наступного тижня – Зеленський

Зеленський: Зараз триває стабілізація та відновлення енергозабезпечення

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України

Одна людина загинула, ще семеро – поранені, через обстріл на Дніпропетровщині – ОВА

Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА

У Києві без опалення 3419 багатоповерхівок – Кличко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА