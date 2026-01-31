В Києві поступово відновлюють водо, тепло та електропостачання - Кличко

Після масштабної аварії в енергосистемі України комунальні служби столиці поступово відновлюють постачання води, тепла та електроенергії в оселі киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "КИЇВ24" після засідання оперативного штабу.

"Тільки що закінчився у нас штаб, який ми терміново проводили через цю аварію в енергосистемі України. Київ, як і інші міста України, залишився без електропостачання. Як наслідок, сталась зупинка електротранспорту, метрополітену. На зараз ситуація поступово стабілізується з електропостачанням. Зараз ми всі працюємо, йде відновлення. Першочергово подається електроенергія на об’єкти критичної інфраструктури. Піднімаємо зараз тиск в системі водопостачання. На відновлення системи потрібно трошки більше часу", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що проблеми з водопостачанням виникли через відсутність електроенергії.

"Справа в тому, що через відсутність електропостачання зменшився тиск, зупинилася подача води – робота наших помп, тих, які подають тиск води. І зараз ми поступово відновлюємо як водо-, так і теплопостачання. Тобто починаємо повертатись до штатного режиму", - зазначив мер Києва.

Він наголосив, що всі служби столиці працюють цілодобово в екстремальних умовах.

"На жаль, ми працюємо в екстремальних умовах. Враховуючи те, що і на підстанціях проблеми, в електрощитових, не вистачає працівників. Ми також запускаємо централізоване теплопостачання в декількасот будинків, які ще залишаються без тепла. Працюємо цілодобово, незважаючи на ці виклики. Прохання з розумінням ставитись до людей, які роблять все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити базові послуги для киян", - наголосив Віталій Кличко.

Крім того, мер столиці зазначив, що опорні лікарні Києва працювали без перебоїв, адже мають автономні системи водо, тепло та електропостачання.

"Лікарні ні на хвилину не зупинили свою діяльність. Всі наші опорні лікарні мають автономну систему водо, тепло та електропостачання. Тобто, лікарні працюють без збоїв", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 31 січня по всій країні раптово зникло світло, через знеструмлення почалися перебої з опаленням та водою. Причиною масштабного збою стало технологічне порушення. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, одночасно відключилися дві магістралі: лінія 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінія 750 кВ між Західною та Центральною частинами України. Це спровокувало каскадне відключення в мережі та спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях. Через аварію довелося розвантажити блоки атомних електростанцій.