Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась у суботу вранці, повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі... Розбирали причини ранкової ситуації. Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - написав він у Телеграмі.

За словами міністра, найбільш важка ситуація була на півночі, в центрі країни та на Одещині.

"В Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади.Над відновленням опалення вже працюють 220 бригад. Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло", - додав він.

