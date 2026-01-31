Інтерфакс-Україна
Події
19:50 31.01.2026

Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

1 хв читати
Шмигаль: Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії

Енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка відбулась у суботу вранці, повідомив перший віце-прем’єр-міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі... Розбирали причини ранкової ситуації. Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - написав він у Телеграмі.

За словами міністра, найбільш важка ситуація була на півночі, в центрі країни та на Одещині.

"В Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади.Над відновленням опалення вже працюють 220 бригад. Роботи не зупинятимуться і в темний час доби, щоб якомога швидше повернути тепло і світло", - додав він.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12229

Теги: #ситуація #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:03 31.01.2026
Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення - ОВА

14:34 31.01.2026
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

12:32 31.01.2026
Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

07:13 31.01.2026
Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

01:37 29.01.2026
З початку минулої доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень - Генштаб

З початку минулої доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень - Генштаб

22:34 28.01.2026
У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

У Києві без електроенергії залишаються 610 тис. споживачів — Шмигаль

04:44 28.01.2026
На Львівщині, у Золочівському районі, після ворожої атаки радіаційний фон у нормі - ОВА

На Львівщині, у Золочівському районі, після ворожої атаки радіаційний фон у нормі - ОВА

22:53 27.01.2026
На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

На Одещині відновили електропостачання для 101 тис. родин, без світла залишаються ще 62 тис.

21:48 27.01.2026
У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

У столиці без електроенергії залишаються 710 тис. споживачів — Шмигаль

19:28 27.01.2026
Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

Окупанти зайняли Оріхово-Василівку під Соледаром, просунулися на 10 кв. км за добу – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Київське метро повернулося до роботи у звичайному режимі – КМДА

У Києві починають відновлювати роботу метро на всіх трьох лініях – Кличко

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях критична інфраструктура заживлена – Шмигаль

Енергосистема України поступово відновлюється після системної аварії – Міненерго

Протягом найближчих годин світло в Україні буде відновлено – Шмигаль

ОСТАННЄ

Сибіга обговорив із колегою із Ліхтенштейну потреби енергетичної системи України

Одна людина загинула, ще семеро – поранені, через обстріл на Дніпропетровщині – ОВА

Віткофф назвав зустріч із Дмітрієвим "продуктивною"

Чоловіка поранено через авіаудар по Запорізькій області – ОВА

У Києві без опалення 3419 багатоповерхівок – Кличко

На Херсонщині внаслідок російської агресії постраждало дев’ятеро цивільних, серед них двоє дітей

Зеленський: Без прямого контакту на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання – ЗМІ

Україна та НАТО узгодили ключові пріоритети співпраці – Міноборони

"Нова пошта" переводить 10 відділень у Києві в режим 24/7 як Пункти незламності

Рятувальники вивели близько 500 людей з київського метро

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА