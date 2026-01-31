Інтерфакс-Україна
07:13 31.01.2026

Куп’янськ-Вузловий перебуває під повним контролем Сил оборони України — DeepState

Фото: 152 ОЄБр

Селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області Куп’янського району перебуває під повним контролем Сил оборони України, попри періодичні спроби противника інфільтруватися малими групами, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"По ситуації з Купʼянськ-Вузловим — селище під повним контролем Сил Оборони України", - йдеться в повідомленні у Телеграм-каналі.

Проєктом зазначається, що підтвердженням цього є щоденні відео українського військовослужбовця, який без бронежилета та каски, а також без головного убору пересувається центральною частиною селища.

Водночас у повідомленні вказується, що інколи до Куп’янська-Вузлового проникають малі групи противника: "Дійсно іноді в селище проникають малі групи противника, мета яких з району Піщаного по залізниці інфільтруватися в Купʼянськ-Вузловий. Але їх зачищають, і це робиться, на жаль, відносно часто, проте робиться, щоб не допустити подальшого накопичення".

Проєкт також зазначає, що інформація щодо ситуації в Петропавлівці наразі уточнюється.

Як повідомлялося, раніше пресслужба Угруповання обʼєднаних сил зазначала, що заяви російського військового командування про взяття Купʼянська-Вузлового не відповідають дійсності.

 

Теги: #ситуація #купянськ_вузловий

