08:25 31.01.2026

ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

Сили оборони станом на 8:00 суботи знешкодили 64 ворожі БпЛА із 85, що атакували Україну, є влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

" У ніч на 31 січня (з 17:40 30 січня) противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 55 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #ппо #бпла #результати

