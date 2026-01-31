ПС ЗСУ: За ніч знешкоджено 64 ворожі БпЛА із 85, є влучання на 13 локаціях

Фото: НГУ

Сили оборони станом на 8:00 суботи знешкодили 64 ворожі БпЛА із 85, що атакували Україну, є влучання 20 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

" У ніч на 31 січня (з 17:40 30 січня) противник атакував 85 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 55 із них – "шахеди"", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 64 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.