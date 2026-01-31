Інтерфакс-Україна
Події
08:52 31.01.2026

Венесуела пропонує масову амністію політв’язням - ЗМІ

Фото: Pixabay

Виконувач обов’язків президента Венесуели Делсі Родрігес запропонувала закон про загальну амністію для політв’язнів, що охоплює весь період політичного насильства з 1999 року до сьогодні, повідомляє The Guardian.

За словами Родрігес, цей крок має "допомогти загоїти рани, залишені політичними конфліктами, підживленими насильством та екстремізмом" та дозволить відновити справедливість у країні.

"Вона також повідомила про наміри закрити сумнозвісну в'язницю Ель-Гелікоіде у Каракасі, де, за даними правозахисних організацій, політв’язнів катували служби розвідки Мадуро. Масштабний об’єкт, спершу побудований як торговельний центр, буде перетворений на спортивно-культурно-комерційний центр для родин поліцейських та місцевих громад", - йдеться в повідомленні.

 

