США затримали вже шостий танкер, пов'язаний з Венесуелою

США напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером венесуельської опозиції Марією Коріною Мачадо затримали ще один танкер, пов’язаний з Венесуелою, повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

"Це вже шосте судно, затримане за останні тижні, яке перевозило венесуельську нафту або робило це в минулому. Чиновники, які висловилися на умовах анонімності, повідомили, що затримання відбулося в Карибському басейні", - йдеться у повідомленні.

Південне командування Збройних сил США підтвердило проведення операції до світанку, заявивши, що американські війська затримали моторний танкер "Вероніка" "без інцидентів". Воно зазначило, що "Вероніка" "діяла всупереч встановленому президентом Трампом карантину для санкціонованих суден у Карибському басейні".

"Єдиною нафтою, яка виїжджатиме з Венесуели, буде нафта, яка координується належним чином і законно", – йдеться в заяві Південного командування.

Затримання почалися в рамках кампанії Трампа з метою усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро від влади, яка завершилася вторгненням американських військ до країни для затримання його та його дружини 3 січня.

З того часу Трамп заявив, що США планують контролювати нафтові ресурси Венесуели на невизначений термін, оскільки прагнуть відбудувати занедбану нафтову промисловість країни.

Судна, перехоплені на сьогоднішній день, або перебували під санкціями США, або були частиною "тіньового флоту" нерегульованих суден, які приховують своє походження, щоб перевозити нафту від основних виробників, що перебувають під санкціями, — Ірану, Росії або Венесуели.

Минулого тижня США захопили нафтовий танкер під російським прапором, який супроводжував російський підводний човен, після того як переслідували його більше двох тижнів через Атлантичний океан.