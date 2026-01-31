Інтерфакс-Україна
09:57 31.01.2026

Майже по всій Одещині стались обриви проводів через негоду - влада

Уночі 31 січня складні погодні умови майже по всій Одеській області призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду, повідомила Одеська міськрада з посиланням на ДТЕК.

"Станом на ранок 31 січня без світла залишаються клієнти в Подільському, Березівському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечується для об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі в суботу.

Електрики ДТЕК Одеські електромережі працювали усю ніч, і зараз продовжують обстежувати лінії і ремонтувати обладнання, щоб якомога швидше повернути світло в домівки, наголосили в міськраді.

