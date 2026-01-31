Інтерфакс-Україна
Події
10:57 31.01.2026

УЧХ щодня евакуює громадян з прифронтових громад Дніпропетровщини

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) продовжує евакуацію населення з прифронтових громад Дніпропетровщини.

"Щодня команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області проводить евакуацію з прифронтових громад Дніпропетровщини", – повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Особливу увагу під час кожного евакуаційного виїзду волонтери приділяють сім’ям з дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю та маломобільним групам населення. Кожен евакуйований отримує від волонтерів УЧХ безпечне транспортування, необхідну допомогу й підтримку в дорозі.

 

Теги: #тчху #учх

