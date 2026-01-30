У Брюсселі обговорили гуманітарну ситуацію в Україні — гендиректор УЧХ

Фото: https://www.facebook.com/DotsenkoMaksym

Ключові виклики гуманітарного реагування в Україні стали темою зустрічі високопосадовців з гуманітарних питань у Брюсселі, повідомив генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко.

"Взяв участь у шостій зустрічі високопосадовців з гуманітарних питань (Humanitarian Senior Officials Meeting, SOM) щодо України, що відбулася під егідою Європейської комісії. Участь у зустрічі взяли представники провідних гуманітарних організацій, міжнародних партнерів та уряду України", - написав Доценко у Фейсбуці.

За його словами, зустріч була присвячена поточній гуманітарній ситуації в Україні та розгляду можливостей забезпечення сталої гуманітарної підтримки.

"Особлива увага була приділена ключовим викликам гуманітарного реагування та потребам постраждалого населення, зокрема в контексті повторних атак на критичну інфраструктуру та їхнього впливу на життя населення, особливо в умовах низьких температур", - розповів Доценко.