Держкомтелерадіо додало в січні 6 книжок до переліку антиукраїнських видань

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у січня додав шість російських антиукраїнських виданнь до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У січні до зазначеного переліку внесено 6 нових назв видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 634 пропагандистських видання.

Крім того, зазначається, що Держкомтелерадіо продовжує моніторити український сегмент мережі Інтернет щодо наявності в книготорговельній мережі видань, виготовлених або випущених у світ видавництвами РФ та Республіки Білорусь.

Так, у січні виявлено факти незаконного розміщення інтернет-магазином Class-shoes на маркетплейсі Prom.ua та на створеному на його платформі вебсайті, а також інтернет-магазинами KingsBook та Oasis на маркетплейсі ROZETKA.UA комерційних пропозицій щодо продажу 129 найменувань видавничої продукції держави-агресора та Республіки Білорусь.

Зазначається, що загалом з травня 2024 року припинено розповсюдження понад 10 тис. найменувань видавничої продукції держави-агресора та Білорусі, незаконно розміщеної продавцями на маркетплейсах Prom.ua, ROZETKA.UA та інших інформаційних ресурсах.