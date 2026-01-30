Інтерфакс-Україна
Події
13:21 30.01.2026

Держкомтелерадіо додало в січні 6 книжок до переліку антиукраїнських видань

1 хв читати
Держкомтелерадіо додало в січні 6 книжок до переліку антиукраїнських видань
Фото: Держкомтелерадіо

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення у січня додав шість російських антиукраїнських виданнь до переліку книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

"У січні до зазначеного переліку внесено 6 нових назв видань антиукраїнського змісту", - йдеться у повідомленні Держкомтелерадіо.

Зазначається, що станом на сьогодні в переліку міститься інформація про 634 пропагандистських видання.

Крім того, зазначається, що Держкомтелерадіо продовжує моніторити український сегмент мережі Інтернет щодо наявності в книготорговельній мережі видань, виготовлених або випущених у світ видавництвами РФ та Республіки Білорусь.

Так, у січні виявлено факти незаконного розміщення інтернет-магазином Class-shoes на маркетплейсі Prom.ua та на створеному на його платформі вебсайті, а також інтернет-магазинами KingsBook та Oasis на маркетплейсі ROZETKA.UA комерційних пропозицій щодо продажу 129 найменувань видавничої продукції держави-агресора та Республіки Білорусь.

Зазначається, що загалом з травня 2024 року припинено розповсюдження понад 10 тис. найменувань видавничої продукції держави-агресора та Білорусі, незаконно розміщеної продавцями на маркетплейсах Prom.ua, ROZETKA.UA та інших інформаційних ресурсах.

Теги: #заборона #видання #держкомтелерадіо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:03 21.01.2026
Держкомтелерадіо з січня вносить до ДМС подання для видачі посвідок на тимчасове проживання представникам іноземних медіа

Держкомтелерадіо з січня вносить до ДМС подання для видачі посвідок на тимчасове проживання представникам іноземних медіа

09:43 20.01.2026
Держкомтелерадіо: 267 суб’єктів видавничої справи внесено до держреєстру у 2025р.

Держкомтелерадіо: 267 суб’єктів видавничої справи внесено до держреєстру у 2025р.

20:09 12.01.2026
НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

НКЕК обмежила в Україні інтернет-доступ до платформи прогнозів Polymarket

19:48 12.01.2026
МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у агресії проти України

МЗС Естонії заборонив в'їзд першим 261 російським бойовикам, які брали участь у агресії проти України

20:56 09.01.2026
Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

Держспецзв’язку заборонила використання програмних продуктів "1С"

14:00 07.01.2026
Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

14:04 25.12.2025
Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

Кабмін продовжив заборону на імпорт російських товарів на 2026 рік

15:31 17.12.2025
Європарламент схвалив поступову заборону імпорту трубопровідного газу й СПГ із РФ

Європарламент схвалив поступову заборону імпорту трубопровідного газу й СПГ із РФ

07:27 10.12.2025
Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну для розгляду кількість голосів

09:51 05.12.2025
Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

Держкомтелерадіо додало 6 книжок до переліку антиукраїнських видань у листопаді

ВАЖЛИВЕ

Інформація про окупацію н.п.Тернувате та Річне у Запорізькій області не відповідає дійсності - Волошин

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

ОСТАННЄ

На платформі "Кар’єра ветерана" розміщено уже понад 65 тис. вакансій

На Сумщині введено обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів у зв’язку зі складними погодними умовами

Мінсоцполітики опрацювало понад 800 звернень від мешканців Деснянського району Києва

Росія зараз переорієнтовує удари по логістиці - Зеленський

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Міненерго звернулося до глави держави з проханням присвоїти Брехту звання Героя України

Двоє мешканців Волинської області організували шахрайську схему під виглядом виробництва дронів

Міносвіти затримується з виконанням рекомендацій щодо освіти українських дітей за кордоном - Рахункова палата

Петиція про заборону розміщувати в Києві рекламу електронних цигарок і снюсів не набрала необхідних голосів

Одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень у Херсоні через ворожу атаку на маршрутку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА