13:42 30.01.2026

На Сумщині введено обмеження руху вантажних та великогабаритних транспортних засобів у зв’язку зі складними погодними умовами

Рух вантажних та великогабаритних транспортних засобів обмежено на окремих ділянках доріг на Сумщині через інтенсивність снігу та ожеледицю, йдеться у повідомленні Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України у п’ятницю.

Згідно з повідомленням агентства в телеграм-каналі, обмеження діють на дорозі Н-07 Київ-  Суми - Юнаківка на ділянці км 230+347–км 296+280 (с. Недригайлів - м. Суми), на дорозі Н-12 Суми -Полтава на ділянці км 10+809–км 73+690 (з м. Суми до м. Охтирка), а також на дорозі Н-12-1 (об’їзд м. Суми) на ділянці км 0+000–км 19+045.

Зазначається, що інформацію про зняття обмежень руху буде повідомлено додатково.

Агентство відновлення наголосило, що водії зможуть перечекати негоду у визначених місцях тимчасової стоянки транспортних засобів у смугах відведення автомобільних доріг та поблизу об’єктів дорожнього сервісу.

Напередодні у держагентстві повідомляли, що, за інформацією Укргідрометцентру, 30 січня в північних і північно-західних областях місцями очікується невеликий сніг і морози до –12 °C, у південних та південно-східних регіонах — дощі та температура до +8 °C.

Водночас на решті території можливі дощ і мокрий сніг, у центральних та Харківській областях — ожеледь, а вітер північно-східний, 7–12 м/с, у південних і південно-східних регіонах можливі пориви до 20 м/с.

Крім того, агентство рекомендує утриматися від далеких поїздок, особливо в нічний та ранковий час, у період дуже холодної погоди, яка очікується на більшій території України з 1 по 3 лютого 2026 року.

