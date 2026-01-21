Інтерфакс-Україна
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

НЕК "Укренерго" у четвер обмежуватиме електропостачання в усіх регіонах України.

"Завтра, 22 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялося, з 13 січня, після чергової масованої атаки РФ, весь Київ перейшов на режим екстрених відключень е/е. До цього вони застосовувалися з 9 січня на лівому березі столиці й періодично – на правому. Поки що терміни переходу на погодинні графіки в Києві не прогнозуються. Також графіки погодинних відключень не діють, зокрема, для Київщини та частини Одещини.

