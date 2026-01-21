Збитки від застрахованих катастроф у 2025 р. склали $129 млрд, з яких 78% припадає на США

Глобальні збитки від стихійних лих протягом 2025 року були здебільшого керованими для сектора перестрахування/страхування, при цьому загальні застраховані збитки за рік оцінюються у $129 мільярдів, що приблизно на 5% нижче за середній показник, зафіксований між 2015 і 2024 роками.

Такі дані наведені на сайті Reinsurance News з посиланням на річний звіт брокерської та консалтингової фірми з перестрахування Gallagher Re про стихійні лиха та клімат за 2025 рік.

Згідно з інформацією, збитки були значною мірою зосереджені у Сполучених Штатах, на які припадало $100 мільярдів, або 78% світових застрахованих збитків.

Найдорожча подія для страховиків сталася на початку року, коли лісові пожежі в Лос-Анджелесі у січні спричинили застраховані збитки на суму приблизно $41 мільярд. Сильні конвективні шторми стали причиною щонайменше 47% загальних застрахованих збитків у всьому світі, на суму $60 млрд, з яких $51 млрд було зафіксовано у США.

Стихійні лиха вплинули на багато регіонів світу, але загалом фінансовий вплив залишався в межах керованого рівня.

Прямі економічні збитки від стихійного лиха оцінюються у $296 млрд. Різниця між загальними економічними та застрахованими збитками, яка називається розривом у захисті, становила 56%, або $167 млрд у 2025 році. Принаймні 58 подій призвели до економічних збитків, що перевищили $1 млрд, причому щонайменше 23 з них також досягли того ж порогу для застрахованих збитків.

Якщо зосередитися виключно на подіях, пов'язаних з погодою та кліматом у 2025 році, та не враховувати землетруси та інші неатмосферні лиха, економічні збитки оцінюються в $277 млрд. Страховики покрили близько $125 млрд з цієї суми. Знову ж таки, лісові пожежі у Лос-Анджелесі в січні 2025 року стали найбільшою серією збитків для страховиків – $41 млрд.

Сильні конвективні шторми становили щонайменше $60 млрд застрахованих збитків, або 47% загальної суми. Сукупні збитки від цієї небезпеки за 2023, 2024 та 2025 роки становлять $208 млрд у світі у поточному доларовому еквіваленті, причому $176 млрд, або 85%, припадає на Сполучені Штати. В результаті сильні конвективні шторми стали основною щорічною причиною збитків для галузі.

Хоча сукупні дані можуть свідчити про те, що 2025 рік був роком порівняно менших збитків, у звіті наголошується, що кілька країн зазнали значного фінансового тиску після масштабних стихійних лих. Серед постраждалих були Ямайка, М'янма, Індонезія, Шрі-Ланка та Пакистан, а проблеми з відновленням посилилися через обмежений рівень страхового покриття.