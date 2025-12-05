Продажі чипів у світі наблизяться до $1 трлн у 2026р

Світові продажі чипів у 2026 році можуть впритул наблизитися до $1 трлн, прогнозує галузева організація World Semiconductor Trade Statistics (WSTS).

За підсумками поточного року, як очікується, зростання становитиме 22,5% - до $772 млрд. Це приблизно на $45 млрд вище за червневий прогноз. У Північній і Південній Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні прогнозують підйом на 25-30%, у Європі - на 6%, тоді як у Японії очікується зниження на 4%.

Наступного року передбачається підйом світового ринку напівпровідників більш ніж на 25% - до $975 млрд. Зростання очікується у всіх регіонах і категоріях продуктів.

Найбільший внесок, як і раніше, вноситимуть американський і азійський ринки, тоді як у Європі та Японії прогнозується підйом приблизно на 12%.

Продажі інтегральних мікросхем, як очікується, у 2025 році збільшаться на 25,6% (до $677,85 млрд). Зокрема, реалізація чипів пам'яті підскочить на 27,8% (до $211,6 млрд).

У 2026 році підвищення продажів інтегральних мікросхем становитиме 29% (до $874,3 млрд), включно зі зростанням у секторі чипів пам'яті на 39,4% (до $294,8 млрд).