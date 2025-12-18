Угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде – глава "Слуги народу" в Раді Арахамія

Фото: Video NV @newvoiceua

Можливість укласти гарну мирну угоду з Росією наразі відсутня, мова йде про погану угоду або її відсутність та продовження війни до появи нового вікна переговорів, вважає глава правлячої фракції партії "Слуга народа" Давид Арахамія, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода – ІФ-У) буде або погана, або дуже погана, або її не буде", – сказав він на організованій виданням NV події "Україна та світ попереду 2026" в Києві у четвер.

У відповідь на питання щодо ймовірності укладання угоди на цьому етапі перемовин, Арахамія зазначив, що за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є, тоді як без участі американців шансів угоди не буде, буде тільки військовий шлях вирішення проблеми.

"Одне питання, фактично, велике залишилось, точніше, два. Нам потрібно гарантії безпеки, щоб була 100% гарантія, що війна знову не прийде до нас. Це було з часів Стамбула також: гарантії безпеки – номер один, що потребує Україна. А їм потрібен Донбас. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас", – описав своє бачення ситуації глава фракції "Слуга народа".

На його думку, навіть якщо б якісь політики знайшлися, які б пропонували віддати Донбас, то це неможливо імплементувати. "Не можна навіть закони якісь там пхати, тим більше голосувати. Тобто це неможливий сценарій з точки зору реалізації", – поясни він.

"Тоді єдиним шляхом, яким можна рухатись, якщо це єдине питання не вирішене, – це щось навколо Донбасу робити, якісь гібридні моделі. Але для цього потрібно, щоб росіяни до цього були готові", – зазначив Арахамія, на згадав події кінця минулого століття на Балканах.

За його словами, зараз у росіян риторика дуже проста – "black and white": віддайте Донбас",

"Держдеп там шукає прецеденти історичні, які були взагалі по складним питанням: Боснія-Герцеговина, що було після розпаду Югославії, там і таке інше. Тобто багато всіх речей люди шукають, як можна знайти мирним шляхом формат, який задовільнить обидві сторони. А нам в цей же час важливо, поки ці обговорення йдуть, працювати наполегливо над гарантіями безпеки", – наголосив глава фракції "Слуга народа".

На його думку, аналог статті 5 НАТО слабкий, бо він передбачає, що у разі військової агресії країни НАТО протягом 72 годин мають зібратися і зробити консультації.

"Я вибачаюся, але 24 лютого за 72 години ми майже втратили країну. Нас це не влаштовує. Тобто має бути конкретика: скільки зброї, якої зброї, скільки у нас армія, як вона фінансується, які у нас є так звані пакети стримування – ракети там і таке інше", – пояснив Арахамія.

"Я сподіваюся, що в такої думаючій аудиторії, яку ми маємо сьогодні в цьому залі, немає людей, які не розуміють, що за українців в Україні ніхто битися солдатами не буде чужими, що тільки ми можемо бути самі собі гарантами, нам тільки потрібна буде допомога і сильна армія", – додав глава фракції "Слуга народа".