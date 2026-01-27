Рада ЄС на тижні може затвердити регламент використання EUR90 млрд для України – Порошенко після зустрічі з Кубіліусом

Рада Європейського Союзу цього тижня може затвердити регламент використання EUR90 млрд для України, повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко після зустрічі з Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андріусом Кубіліусом.

"Подякував за рішення щодо виділення Україні позики на суму 90 млрд євро для забезпечення першочергових військових потреб в каскадний спосіб (шляхом інвестицій в українську оборонну промисловість, купівлі в європейських виробників та, в разі потреби в американських зброярів). Також висловив сподівання на затвердження регламенту Євросоюзу про використання позики в рамках Ради постійних представників ЄС вже цього тижня", – написав Порошенко у Facebook у вівторок.

Він також обговорив із Кубіліусом безпекову ситуацію в Україні та Європі, шляхи подолання критичного стану української енергетики внаслідок останніх російських ракетних обстрілів та нагальні потреби України у протиповітряній та антидроновій обороні.

"Наголосив на важливості значного збільшення інвестицій в оборонну промисловість як України, так і європейських країн. Обмінялися думками щодо змістовного наповнення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії, а також спеціальної резолюції Європарламенту та заяв Єврокомісії у звʼязку з 4-им роком повномасштабного вторгнення та 12-им роком початку російської агресії проти України", – написав Порошенко.

Як повідомлялося, Європейська рада на засіданні, яке пройшло 18-19 грудня 2025 року ухвалила рішення щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, застосувавши механізм "посиленої співпраці" між країнами-членами ЄС.

20 січня 2026 року, Європейський парламент також ухвалив рішення щодо прискореної процедури розгляду пропозиції надати Україні цього кредиту за рахунок спільних запозичень ЄС на ринках капіталу, що буде гарантуватися так званим "запасом" бюджету ЄС та пропозиції щодо внесення змін до Ukraine Facility. Ці законодавчі ініціативи буде проголосовано на наступній сесії Європарламенту, яка пройде з 9 по 12 лютого.

На наступний день, 21 січня, Європарламент схвалив рішення грудневої Європейської Ради застосувати процедуру посиленої співпраці між 24 країнами-членами Європейського союзу, окрім Угорщини, Чехії та Словаччини, для надання Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд.