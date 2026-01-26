Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Фото: https://www.facebook.com/oleksandr.merezhko.2025/

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") не вірить у результативність перемовин щодо досягнення миру, але вважає, що вони мають сенс для збереження участі у переговорах президента США Дональда Трампа.

"У мене немає очікувань. По-перше, вести перемовини з Путіним немає сенсу, бо можна бути абсолютно впевненим, що навіть якщо будуть досягнуті якісь домовленості (в чому я глибоко сумніваюся), він не буде їх дотримуватися… Оскільки Путін порушив всі попередні домовленості, то просто нелогічно розраховувати на те, що він у майбутньому почне їх дотримуватися. Як я бачу ситуацію: для нас важливо, щоб Трамп не вийшов з процесу перемовин і щоб він не піддався на провокації Путіна, який намагається дискредитувати нас в очах Трампа. Тому, хоча я не вірю в результат, сам процес перемовин може мати сенс", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Він нагадав, що 37-й президент США Річард Ніксон в одному з інтервʼю на основі свого досвіду перемовин з росіянами зазначав, що росіяни дотримуються досягнутих домовленостей лише доти, доки їм це вигідно.

"Путін використовує перемовини лише для того, щоб уникнути санкцій, просувати через деяких американських колег провокаційні ідеї, спрямовані на дестабілізацію України та намагатися дискредитувати нас і звинувачувати нас у тому, що це нібито ми "не хочемо миру", оскільки не погоджуємося на його вимоги, які по суті означають капітуляцію", - зазначив голова парламентського комітету.

За словами Мережка, Путін не хоче і вже не може зупинити агресію.

"Він це може зробити, тобто погодитися на припинення вогню, лише під тиском, а не шляхом перемовин", - наголосив народний депутат.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ 23-24 січня провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).