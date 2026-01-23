Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

Секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров анонсував в суботу ще зустрічі на тристоронніх перемовинах між Україною, США та РФ, які зараз проходять в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

"Завтра будуть ще зустрічі. До української делегації завтра приєднаються начальник Генштабу генерал Андрій Гнатов та заступник начальника ГУР МО генерал-лейтенант Вадим Скібіцький", - написав він у телеграмі.

Умєров зазначив, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії.

Між тим, зі сторони США у консультаціях взяли участь спеціальний посланник Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич.

Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

"За підсумками кожного етапу доповідаємо президенту України Володимиру Зеленському. Українська команда діє злагоджено в рамках завдань, які були поставлені президентом Зеленським. Готові працювати в різних форматах залежно від перебігу діалогу", - наголосив Умєров.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ, які зараз проходять в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), але зазначає, що висновки з них робили поки зарано.

Тристоронні переговори між Україною, США та РФ розпочалися в Абу-Дабі у п'ятницю вдень та триватимуть два дні.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

У четвер, 22 січня, Зеленський і президент США Дональд Трамп провели "позитивну зустріч". Зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. В ній брали участь помічник Путіна Юрій Ушаков і його спецпредставник Кирило Дмитрієв. Зустріч тривала 3,5 години.

Зеленський у п'ятницю затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.