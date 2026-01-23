Інтерфакс-Україна
Події
07:49 23.01.2026

Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

1 хв читати

РФ братиме участь в тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі в п'ятницю, повідомила агенція Reuters, посилаючись на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

"Помічник Кремля Юрій Ушаков повідомив журналістам, що переговори (Путіна з Віткоффом, Кушнером та Грюнбаумом), які розпочалися незадовго до півночі і тривали близько чотирьох годин, були "суттєвими, конструктивними і дуже відвертими. Він сказав, що російський адмірал Ігор Костюков очолить команду Москви на тристоронніх переговорах з питань безпеки, а інвестиційний посланець Кирило Дмитрієв окремо зустрінеться з Стівом Віткоффом, посланцем президента Дональда Трампа, для обговорення економічних питань", - повідомила Reuters.

Також агенція навела слова Ушакова, що "без вирішення територіального питання відповідно до формули, узгодженої в Анкориджі, немає надії на досягнення довгострокового врегулювання".

 

Теги: #сша #україна #переговори #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:17 23.01.2026
Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

08:34 23.01.2026
Трамп відкликав запрошення Канади до заснованої ним Ради миру

Трамп відкликав запрошення Канади до заснованої ним Ради миру

02:28 23.01.2026
Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

01:59 23.01.2026
Трамп написав, що збирається проводити EXPO-2035 у Флориді і обмірковує свій 4-й термін на посту президента США

Трамп написав, що збирається проводити EXPO-2035 у Флориді і обмірковує свій 4-й термін на посту президента США

01:31 23.01.2026
Трамп схвально відгукнувся про намір Путіна сплатити внесок за членство в Раді миру замороженими активами

Трамп схвально відгукнувся про намір Путіна сплатити внесок за членство в Раді миру замороженими активами

00:33 23.01.2026
У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

У Москві відбувається зустріч посланців Трампа з Путіним - ЗМІ

23:50 22.01.2026
Припинення атак на енергетичний сектор України і російські нафтобази можуть обговорити на тристоронніх переговорах в АбуДабі - ЗМІ

Припинення атак на енергетичний сектор України і російські нафтобази можуть обговорити на тристоронніх переговорах в АбуДабі - ЗМІ

16:58 22.01.2026
Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

Зеленський: Європа і Америка нічого не кажуть, а Путін виробляє ракети

15:12 22.01.2026
Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

Голова Військового комітету НАТО Драгоне: Наш головний пріоритет – підтримка України

22:00 21.01.2026
Трамп відмовився від запровадження тарифів проти європейських партнерів у зв’язку з переговорами щодо Гренландії та Арктики

Трамп відмовився від запровадження тарифів проти європейських партнерів у зв’язку з переговорами щодо Гренландії та Арктики

ВАЖЛИВЕ

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

Зеленський: сторони в Абу-Дабі будуть обговорювати ключове питання Донбасу

Каллас: Ми маємо бути готови до різних сценаріїв з боку США

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ЄС виділив перші €10 млн для створення нового Спеціального трибуналу для переслідування російських лідерів - Каллас

ОСТАННЄ

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

Санду заявила, що не отримувала запрошення до "Ради миру", яку скликає Трамп

Зеленський зустрінеться з президентами Польщі та Литви у Вільнюсі – ЗМІ

Звернення президента України до учасників спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму

В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

Свириденко на петицію: передбачені на 2026р заходи створюються передумови досягнення базової зарплати лікарів до 35 тис. грн

Кличко повідомив про 1940 багатоповерхівок в Києві, які все ще не опалюються

Генштаб зафіксував впродовж доби 222 бойові зіткнення

Сили безпілотних систем уразили за добу 841 ворожу ціль

Захисники України в ніч на 23 січня знищили або подавили 76 зі 101 засобу повітряного нападу росіян

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА