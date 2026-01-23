Росія візьме участь у переговорах з Україною та США в Абу-Дабі

РФ братиме участь в тристоронніх переговорах з Україною та США в Абу-Дабі в п'ятницю, повідомила агенція Reuters, посилаючись на заяву помічника Путіна Юрія Ушакова.

"Помічник Кремля Юрій Ушаков повідомив журналістам, що переговори (Путіна з Віткоффом, Кушнером та Грюнбаумом), які розпочалися незадовго до півночі і тривали близько чотирьох годин, були "суттєвими, конструктивними і дуже відвертими. Він сказав, що російський адмірал Ігор Костюков очолить команду Москви на тристоронніх переговорах з питань безпеки, а інвестиційний посланець Кирило Дмитрієв окремо зустрінеться з Стівом Віткоффом, посланцем президента Дональда Трампа, для обговорення економічних питань", - повідомила Reuters.

Також агенція навела слова Ушакова, що "без вирішення територіального питання відповідно до формули, узгодженої в Анкориджі, немає надії на досягнення довгострокового врегулювання".