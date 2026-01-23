Інтерфакс-Україна
13:13 23.01.2026

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №72/2026 щодо складу делегації України для участі в переговорному процесі з США та представниками РФ щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

Згідно з текстом указу, до складу делегації був включений народний депутат, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Головою делегації призначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Попередньо призначений згідно з указом від 22 листопада 2025 року № 854/2025 голова делегації Андрій Єрмак був виключений зі складу.

Також до складу делегації був включений заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Таким чином, до складу делегації входить десять членів: секретар РНБО Рустем Умєров і його перший заступник Євгеній Острянський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його перший заступник Сергій Кислиця, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, начальник ГУР МО Олег Іващенко та його заступник Вадим Скібіцький, перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, радник Кабінету президента України Олександр Бевз та народний депутат Давид Арахамія.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Теги: #переговори #арахамія #зеленський #сша

