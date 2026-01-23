ДБР: на Кіровоградщині посадовець штабу безпідставно нараховував зарплати й премії військовим, які пішли у СЗЧ

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику відділення персоналу штабу однієї з військових частин на Кіровоградщині, який допустив незаконні виплати військовослужбовцям, що самовільно залишили місце служби.

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР зазначає, що впродовж чотирьох місяців такі військовослужбовці продовжували отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду.

"Внаслідок цього державі завдано збитків на понад 1,4 млн грн", - наголошують у відомстві.

Підполковнику повідомлено про підозру у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки та було вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За інформацією Бюро, підозрюваний вже повністю відшкодував завдані державі збитки.

Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.