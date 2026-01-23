Держетнополітики починає дослідження афілійованості монастиря "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП) з РПЦ

Фото: Facebook

Голова Державної служби України з етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський підписав наказ про початок 26 січня дослідження щодо наявності ознак афілійованості монастиря "Свято-Покровська Голосіївська пустинь" Київської митрополії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

"Ще у липні 2025 року наказом ДЕСС № Н-107/11 від 17.07.2025 року монастир було включено до переліку релігійних організацій, що входять до структури або пов’язані зі структурою Київської митрополії УПЦ, щодо якої було винесено припис про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації", - йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що у цьому контексті монастир "Голосіївська пустинь" був ідентифікований як такий, що підлягає подальшому дослідженню на наявність ознак афілійованості з релігійними структурами, пов’язаними із забороненою в Україні релігійною організацією — Російською православною церквою (РПЦ).

"Останнім часом діяльність монастиря викликала значний суспільний резонанс. Зокрема, у січні 2026 року в медіа було оприлюднено інформацію про функціонування на території монастиря приватної школи. За повідомленнями журналістів, дітей навчали за підручниками радянського періоду, у програму було включено вивчення "слов’янської мови", учням демонструвалися радянські пропагандистські фільми", - додали в ДЕСС.

У відомстві наголосили, що поділяють занепокоєння громадськості щодо діяльності чоловічого монастиря "Голосіївська пустинь" УПЦ (МП), і з огляду на нові обставини та в межах чинного законодавства, відомство переходить до активної фази перевірки релігійної організації.

Як повідомлялося, "Слідство.Інфо" викрило підпільну школу, яка працює у монастирі Московського патріархату у Голосіївському районі Києва. Журналісти встановили, що у школі, яку називають "сімейний клуб", навчаєтсья 60 дітей - з 1 по 9 клас. Їх вчать за радянськими підручниками, а у розкладі є предмет "словʼянська мова", яка насправді - російська. Також журналістам вдалося встановити, що дві офіційні школи прикривають діяльність проросійської організації - там лежать документи цих 60 дітей і вони вдають, що діти вчаться у них.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий дав усне доручення голові Державної служби якості освіти України невідкладно розпочати перевірку закладів, у яких діти фіктивно числилися як учні.

Пізніше за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури слідчі Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області розпочали досудове розслідування за фактами, оприлюдненими журналістами.

Освітній омбудсмен Надія Лещик заявила, що в діяльності проросійської підпільної школи на території монастиря в Києві є ознаки ряду порушень, від пропаганди і нелегальних освітніх послуг до порушення прав на освіту дітей. При цьому вона відзначила, що досить часто освітня діяльність в Україні фактично здійснюється без наявності в установи чи організації ліцензії, однак вплинути на такі випадки вкрай складно. "Разом з іншими органами будемо встановлювати обставини можливих порушень, буде надано правову оцінку та застосоване відповідне реагування", - наголосила омбудсмен.

13 січня стало відомо, що настоятель монастиря "Голосіївська пустинь" Федір Андроник (Ісаакій Ворзельський) залишив територію України на наступний день після публікації про діяльність підпільної школи на території монастиря, і вже майже тиждень, ймовірно, перебуває на території Молдови.