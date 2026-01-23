В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

В Україні на сьогодні від мобілізації заброньовано 5739 священнослужителів-керівників і працівників релігійних організацій, повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

"Станом на дату надання цієї відповіді заброньовано 4421 священнослужителя- керівника релігійних організацій та 1318 священнослужителів-працівників, які на умовах трудових договорів працюють у релігійних організаціях", - йдеться у відповіді Держетнополітики на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Також у відомстві нагадали, що на сьогодні 9216 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Як повідомлялося, 26 грудня 2024 року Кабінет міністрів передбачив можливість бронювання священнослужителів в релігійних організаціях в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

5 лютого 2025 року Держетнополітики затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

6 червня 2025 року Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Пізніше цей перелік було розширено до 9216 релігійних організацій.

15 вересня 2025 року голова Держетнополітики Віктор Єленський повідомив, що на статус критично важливих надано менше половини релігійних організацій, які реально діють в Україні.

В листопаді 2025 року Держетнополітики розпочало другий етап бронювання від мобілізації, що передбачає бронювання працевлаштованих у критично важливих релігійних організаціях священнослужителів.