Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Корецького монастиря (МП)

Фото: https://inok.info/monasteries

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив Державній службі України з етнополітики та свободи у задоволенні апеляційної скарги на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким той відмовив у задоволенні заяви про застосування заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності діяльність Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (Московського патріархату) у місті Корець Рівненської області.

Зокрема, на розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинити діяльність Корецького Свято-Троїцького жіночого монастиря (МПу), щодо якого виявлено ознаки афілійованості з Російською православною церквою (РПЦ).

Держетнополітики 5 листопада подала заяву про забезпечення зазначеного позову, якою просить заборонити будь-яким суб’єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно майна, що перебуває у власності монастиря.

В той же час, 6 листопада суд відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Після чого Служба подала апеляційну скаргу, і ухвалою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 24 листопада відкрито відповідне апеляційне провадження.

По результатам розгляду, суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

28 липня дослідницька група Держетнополітики розпочало вивчення можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

В кінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою (РПЦ).

17 листопада Держетнополітики затвердила перелік релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, до якого увійшов і Корецького монастиря (МП).

5 листопада Держетнополітики подала позов, яким просить суд припинити діяльність Корецького монастиря (МП), а також передати майно, кошти та інші активи монастиря, крім культових, у власність держави.