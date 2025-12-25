Інтерфакс-Україна
Події
16:03 25.12.2025

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Корецького монастиря (МП)

2 хв читати
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності Корецького монастиря (МП)
Фото: https://inok.info/monasteries

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив Державній службі України з етнополітики та свободи у задоволенні апеляційної скарги на рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, яким той відмовив у задоволенні заяви про застосування заходів забезпечення позову у справі про припинення діяльності діяльність Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (Московського патріархату) у місті Корець Рівненської області.

Зокрема, на розгляді в Шостому апеляційному адмінсуді знаходиться позов Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про припинити діяльність Корецького Свято-Троїцького жіночого монастиря (МПу), щодо якого виявлено ознаки афілійованості з Російською православною церквою (РПЦ).

Держетнополітики 5 листопада подала заяву про забезпечення зазначеного позову, якою просить заборонити будь-яким суб’єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії відносно майна, що перебуває у власності монастиря.

В той же час, 6 листопада суд відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову.

Після чого Служба подала апеляційну скаргу, і ухвалою Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 24 листопада відкрито відповідне апеляційне провадження.

По результатам розгляду, суд залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

28 липня дослідницька група Держетнополітики розпочало вивчення можливих зв’язків Корецького Свято-Троїцького жіночого ставропігійного монастиря (МП) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України.

В кінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою (РПЦ).

17 листопада Держетнополітики затвердила перелік релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України, до якого увійшов і Корецького монастиря (МП).

5 листопада Держетнополітики подала позов, яким просить суд припинити діяльність Корецького монастиря (МП), а також передати майно, кошти та інші активи монастиря, крім культових, у власність держави.

Теги: #корецький #монастир #суд #держетнополітики

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:36 25.12.2025
Держетнополітики не виявила ознак афілійованості управління Одеської єпархії РПЦ закордоном із забороненою організацією

Держетнополітики не виявила ознак афілійованості управління Одеської єпархії РПЦ закордоном із забороненою організацією

11:19 24.12.2025
РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"

РФ два дні поспіль завдає ударів по об’єктах "Укрнафти" – глава "Нафтогазу"

18:49 18.12.2025
Суд переніс на невизначений термін розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

Суд переніс на невизначений термін розгляд справи про розірвання договору оренди УПЦ (МП) з Києво-Печерською лаврою

18:58 16.12.2025
САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

САП: Касаційний суд лишив в силі вирок нардепу Сольвару

18:43 16.12.2025
Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

Вирок екс-президенту Януковичу набрав законної сили – прокуратура

17:28 16.12.2025
Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

Суд відмовив Держетнополітики у задоволенні апеляції щодо забезпечення позову у справі про припинення діяльності УПЦ (МП)

17:01 16.12.2025
Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за затримку відшкодування ПДВ — КАС ВС

Воєнний стан не звільняє державу від сплати пені за затримку відшкодування ПДВ — КАС ВС

15:34 08.12.2025
"Нафтогаз" та Нацпол на Запоріжжі розкрили схему крадіжки газу на 164 млн грн – СЕО

"Нафтогаз" та Нацпол на Запоріжжі розкрили схему крадіжки газу на 164 млн грн – СЕО

10:49 27.11.2025
Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

Держетнополітики розпочинає бронювання священнослужителів-працівників релігійних організацій

12:38 17.11.2025
Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

Держетнополітики затвердила перелік афілійованих з РПЦ релігійних організацій в Україні

ВАЖЛИВЕ

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

Атаки РФ у різдвяну ніч призвели до додаткових відключень е/е в кількох областях – Міненерго

ППО знешкодила 106 зі 131 БпЛА, зафіксовано влучання на 15 локаціях

Колектив агентства "Інтерфакс-Україна" вітає вас із Різдвом Христовим!

Ми просимо миру для України і боремось за це – Зеленський у Святвечір

ОСТАННЄ

Бійці 225 ОШП повідомили про звільнення п'яти сіл на Дніпропетровщині

Україна припинила угоду з Кубою про взаємне звільнення від плати за користування приміщеннями посольств

Буданов з нагоди Різдва закликав українців "горою стояти один за одного"

Волонтер загинув, ще двоє – поранені через атаку ворожого дрона під час евакуації людей на Донеччині

У Києві через прогнозовану негоду у п'ятницю приспустять головний прапор України

У Дніпрі чоловік поранив ножем двох працівників ТЦК

Зеленський - патріарху Варфоломію: Навіть у Святвечір і Різдвяну ніч РФ не припиняла жорстоких ударів по Україні

Бригади 7 корпусу ДШВ доставили різдвяні страви бійцям на передовій

В Чернігові відомо про 8 постраждалих від влучання російського БпЛА у багатоповерхівку

У Міноборони розповіли про український БпЛА "Лінза", який вироблятимуть спільно з Німеччиною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА