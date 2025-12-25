Держетнополітики не виявила ознак афілійованості управління Одеської єпархії РПЦ закордоном із забороненою організацією

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті не виявила ознак афілійованості Єпархіального управління Одеської єпархії Руської православної церкви закордоном з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

"24 грудня 2025 року завершено дослідження, проведене ДЕСС, щодо наявності або відсутності ознак афілійованості Єпархіального управління Одеської єпархії Руської православної церкви закордоном з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. За результатами всебічного аналізу, здійсненого у межах чинного законодавства України та відповідно до затвердженого Кабінетом міністрів порядку, ознак такої афілійованості не виявлено", - йдеться в повідомленні відомства.

Дослідження проводилося з 14 листопада 2025 року.

Як повідомлялося, 9 травня Кабінет міністрів затвердив порядок проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, а також порядок розгляду питання щодо підтвердження фактів використання релігійної організації для пропаганди ідеології "русского міра".

Українська православна церква (Московського патріархату) оскаржила в суді постанову уряду про затвердження порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

В липні Держетнополітики заявила, що виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено. А також затвердила перелік релігійних організацій, які входять до структури або пов’язані з УПЦ (МП). 27 серпня Держетнополітики визнало УПЦ (МП) афілійованою з РПЦ.

В кінці жовтня Держетнополітики виявила ознаки афілійованості Корецького монастиря (МП) з Російською православною церквою (РПЦ).

14 листопада Держетнополітики розпочало проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості Єпархіального управління Одеської єпархії Російської православної церкви закордоном з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.