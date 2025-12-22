Інтерфакс-Україна
Події
11:01 22.12.2025

У порту "Південний" через нічний обстріл загорілося майже 30 контейнерів з борошном та олією - віцепрем’єр

1 хв читати
Фото: Мінрозвитку громад

Внаслідок  ворожих ударів у ніч з 21 на 22 грудня  у порту " Південний" (Одеська обл.) загорілося близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією, ліквідація наслідків триває, повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Цієї ночі під обстрілами знову порти та об’єкти енергетики. У порту " Південний " внаслідок удару виникла пожежа — загорілося близько 30 контейнерів із борошном та рослинною олією. Працівники порту та всі профільні служби працюють на місці", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

За словами Кулеби, через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишається більше як 120 тис. абонентів Одещини.

Водночас об’єкти критичної інфраструктури підключено до альтернативних джерел живлення, а регіон забезпечено тепло- та водопостачанням, сказав віцепрем’єр і додав, що також тривають відновлювальні роботи на Житомирщині, де раніше було зафіксовано ураження залізничної інфраструктури.

"Постраждали двоє машиністів. Їм надають необхідну медичну допомогу. На місці працюють фахівці. Дякую всім службам, які працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки російських атак", - наголосив віцепрем’єр.

Як повідомлялось, аварія вантажного поїзда поблизу Коростеня (Житомирська обл.), ймовірно, була спричинена атакою ворожого БпЛА. Поїзд зійшов з рейок поблизу Коростеня, спричинивши екстрене гальмування і схід з рейок локомотива пасажирського поїзда 45/46 Харків-Ужгород.

