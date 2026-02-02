Велика Британія розгляне приєднання до нової програми ЄС з фінансування оборони - ЗМІ

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд розгляне можливість приєднання до другої редакції багатомільярдної програми Європейського Союзу SAFE, яка надає кредити країнам ЄС на оборонні проєкти, оскільки його міністри готуються до переговорів із представниками ЄС цього тижня, повідомляє Reuters.

Європейська комісія розглядає можливість запуску другої редакції програми кредитів SAFE на тлі зростаючих побоювань щодо Росії та сумнівів у зобов’язаннях США щодо безпеки Європи за часів Дональда Трампа.

"Це має змусити нас розглянути такі програми, як SAFE та інші, щоб подивитися, чи є спосіб тісніше співпрацювати", — сказав Стармер журналістам дорогою до Китаю минулого тижня.

Стармер підкреслив, що Європі необхідно більше робити для переозброєння. "Чи то SAFE, чи інші ініціативи, було б розумно, щоб Європа в найширшому сенсі цього слова — тобто ЄС плюс інші європейські країни — працювала більш тісно разом", — додав він.

Переговори з представниками ЄС, включаючи комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, заплановані цього тижня в Лондоні. Стармер також намагається налагодити тісну співпрацю з ЄС та усунути торгові бар’єри після Брекзиту.

