Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

Кількість загиблих через ворожу атаку на автобус з шахтарями у Дніпропетровській області зросла до 15 людей, відомо про 7 поранених, повідомила енергокомпанія ДТЕК.

"Росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. На даний момент відомо про 15 загиблих шахтарів. За попередньою інформацією, також 7 шахтарів поранено", - йдеться у оновленому повідомленні ДТЕК у телеграм-каналі у неділю.

Зазначається, що "епіцентром став робочий автобус, що перевозив на Дніпропетровщині шахтарів з підприємства після зміни".

Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 7 поранених.