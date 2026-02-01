В Одеській області повернули світло 300 тис. родин, без світла ще 33,1 тис. – ДТЕК

В Одеській області повернули світло для понад 300 тис. родин після негоди, повідомила пресслужба енергокомпанії ДТЕК.

"Одещина: повернули світло для понад 300 тисяч родин після негоди. За попередню добу нам вдалося відновили електропостачання у 558 населених пунктах. Попри морози та крижаний вітер. Без світла залишаються ще 33,1 тис. осель в 176 селах та містечках", - йдеться у повідомленні ДТЕК у телеграм-кагалі у неділю.

У ДТЕК зазначили, що найбільше роботи в Березівському, Білгород-Дністровському та Одеському районах області. Роботи тривають. Бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повертати світло.

Як повідомлялося, майже по всій Одеській області складні погодні умови вночі 31 січня призвели до обривів проводів і пошкодження елементів електромереж через намерзання льоду. Станом на ранок 31 січня без світла залишалися оселі у Подільському, Березовському, Роздільнянському, Білгород-Дністровському та Одеському районах. В Одесі електропостачання забезпечувалося для об'єктів критичної інфраструктури