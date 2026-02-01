У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП у Вінниці, повідомила поліція.

"1 лютого, близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка", йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у неділю.

Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав. Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.