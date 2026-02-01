Інтерфакс-Україна
Події
12:00 01.02.2026

У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП

1 хв читати
У Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП
Фото: https://www.facebook.com/frankivskpolice/posts/

Невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП у Вінниці, повідомила поліція.

"1 лютого, близько 10:40 до поліції надійшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрілка", йдеться у повідомленні поліції у телеграм-каналі у неділю.

Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав. Наряди поліції орієнтовано на розшук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Теги: #вінниця #стрілянина #поліція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 31.01.2026
Поліція перевіряє обставини стрілянини на Житомирщині

Поліція перевіряє обставини стрілянини на Житомирщині

18:58 28.01.2026
Поліція спростовує інформацію про загибель жінки у Києві через переохолодження

Поліція спростовує інформацію про загибель жінки у Києві через переохолодження

12:19 28.01.2026
У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

У Києві на третину збільшили кількість патрулів поліції – Клименко

08:34 25.01.2026
Велика Британія створює "британське ФБР" для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

Велика Британія створює "британське ФБР" для боротьби з тероризмом і організованою злочинністю

15:33 19.01.2026
Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

06:42 19.01.2026
Поліція збільшить кількість патрулів через надзвичайну ситуацію в енергетиці — МВС

Поліція збільшить кількість патрулів через надзвичайну ситуацію в енергетиці — МВС

03:41 19.01.2026
У Харкові під час катання з гірки загинула 70-річна жінка - поліція

У Харкові під час катання з гірки загинула 70-річна жінка - поліція

09:29 13.01.2026
Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

Повідомлено про підозру підлітку, який скоїв ножовий напад у школі на вчительку та однокласника – поліція

19:01 12.01.2026
Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

Поліція інформуватиме киян про повітряні тривоги під час відключень електроенергії

09:37 12.01.2026
Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

Школяр напав на вчительку та учня з ножем у Києві, їм надається меддопомога – поліція

ВАЖЛИВЕ

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

Маск про несанкціоноване використання Starlink на російських ударних БпЛА: Схоже, заходи, яких ми вжили дали результат

Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

ОСТАННЄ

Три жінки отримали травми через атаку БпЛА на пологовий у Запоріжжі — ДСНС

Рішення Верховного Суду "не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення Національного військового меморіального кладовища" – ДУ "НВМК"

Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження ремонтної бази, пунктів управління БпЛА та інших військових об’єктів ворога

Кількість постраждалих у половому будинку в Запоріжжі зросла до шести осіб - ОВА

Гетманцев выступает за увольнение директора ГУ "НВМК" Пронюткина

Гетманцев виступає за звільнення директора ДУ "НВМК" Пронюткіна

Зеленський: наступні тристоронні зустрічі щодо досягнення миру в Україні призначено на 4 та 5 лютого в Абу-Дабі

РФ вдарила по пологовому будинку Запоріжжя, попередньо, вже двоє постраждалих

1-й корпус НГУ "Азов" заявив про незгоду із судовим рішенням, яке визнає незаконною передачу земель для НВМК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА