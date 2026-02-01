Вночі 2 лютого температура знизиться до 18-23° морозу, у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30° - Укргідрометцентр

В Україні у понеділок, 2 лютого, холодна без опадів погода з температурою вночі 18-23° морозу (у північній частині та на Харківщині 22-27°, місцями 30°), вдень 13-18° морозу; на півдні та південному сході вночі 12-17°, вдень 6-11° морозу; в Криму та на Закарпатті вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, повідомляє Укргідрометцентр

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 2 лютого холодна без опадів погода з температурою вночі 22-24°, вдень 14-16° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 2 лютого найвища температура вдень була 10,7 в 2020р., найнижча вночі -25,5 в 2012р.

У вівторок, 3 лютого, без опадів з температурою вночі 22-27° морозу (у північних областях місцями 30°), на Прикарпатті 18-23°, вдень 11-16° морозу; на півдні та південному сході вночі 14-19° (в Криму 8-13° морозу), вдень 6-11° морозу.

На Закарпатті та в Карпатах невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ; температура вночі 3-8° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві 3 лютого холодна без опадів погода з температурою вночі 22-24°, вдень 12-14° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.