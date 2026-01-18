Інтерфакс-Україна
12:43 18.01.2026

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні в понеділок, 19 січня, без опадів, лише в Криму невеликий сніг, повідомив Укргідрометцентр.

В більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, вдень 8-13° морозу; на півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 5-10° морозу.

У Києві у понеділок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 10-12° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 січня найвища температура вдень була 9,8 тепла в 2007 р., найнижча вночі 23,0 морозу в 1942 р..

У вівторок, 20 січня, в Україні без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий сніг.

У більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 8-13° морозу; у південних, східних областях та на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 8-10° морозу.

