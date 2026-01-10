Інтерфакс-Україна
Події
13:38 10.01.2026

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

Значний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу та ожеледь очікуються в неділю, 11 січня, на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей України, вдень і в Харківській області, на дорогах ожеледиця, пориви південного вітру 15-20 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", - повідомляє Укргідрометцентр.

У відповідних областях оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Температура в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Харківській областях вночі та вдень в неділю очікується 5-10° морозу, а у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура збережеться низькою: вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

В Києві 11 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 10-12° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 11 січня найвища температура вдень була 11,1° тепла в 1991р., найнижча вночі 32,9° морозу в 1950р.

У понеділок, 12 січня, в західних, Житомирській та Вінницькій, вночі і в північно-східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у північній частині вночі 15-20°, вдень 9-14° морозу. На решті території вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу. На півдні країни та Прикарпатті вночі та вдень 3-8° морозу.

В Києві 12 січня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 10-12° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

