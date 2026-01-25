Інтерфакс-Україна
Події
13:54 25.01.2026

В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

В Україні 26 січня на сході, вночі і на північному сході та більшості західних областей очікується погода без опадів; на решті території невеликий сніг, на півдні, заході, Вінниччині (вдень і Житомирщині, Київщині та Кіровоградщині) з дощем, повідомляє Укргідрометцентр.

У південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, вподовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь.

На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на сході, північному сході країни вночі 12-17° морозу, вдень 7-12° морозу; у південних, західних, Вінницькій областях вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 3° тепла ( на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 26 січня невеликий сніг, вдень з дощем; вдень ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 січня найвища температура вдень була 7,4° в 2025р., найнижча вночі -22,4° в 1891р.

26 січня у південно-західній частині, на Черкащині та Кіровоградщині вночі та вранці туман, видимість 200-500 м, впродовж доби (вдень і на Житомирщині, Київщині та Херсонщині) ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

У вівторок, 27 січня, в Україні сніг, на Правобережжі з дощем (на сході країни без опадів).

У північних, центральних та південних областях подекуди ожеледь; на дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі на південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура на Лівобережжі вночі 5-10° морозу (на сході до 14° морозу), вдень 2-7° морозу; на Закарпатті, Одещині та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі та вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 27 січня сніг, вдень з дощем, ожеледь. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

