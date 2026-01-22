Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

Невеликий сніг очікується в Україні у п'ятницю, 23 січня, на сході та південному сході країни вночі без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході країни вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

В Києві 23 січня невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 23 січня найвища температура вдень була 9,0° тепла в 1899р., найнижча вночі 26,0° морозу в 1942р.

У суботу, 24 січня, в більшості областей України пройде невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході країни вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу.

В Києві 24 січня невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 6-8° морозу.