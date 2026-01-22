Інтерфакс-Україна
Події
12:53 22.01.2026

Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

2 хв читати
Найближчими днями в Україні сніжитиме, на дорогах ожеледиця, морози дещо спадуть

Невеликий сніг очікується в Україні у п'ятницю, 23 січня, на сході та південному сході країни вночі без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході країни вночі 10-15° морозу, вдень 5-10° морозу. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

В Києві 23 січня невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві 23 січня найвища температура вдень була 9,0° тепла в 1899р., найнижча вночі 26,0° морозу в 1942р.

У суботу, 24 січня, в більшості областей України пройде невеликий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході країни вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу. На півдні країни, Закарпатті та Прикарпатті вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На решті території вночі 6-11° морозу, вдень 4-9° морозу.

В Києві 24 січня невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11° морозу, вдень 6-8° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 19.01.2026
Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

Потепління в Україні слід очікувати після 22 січня - Укргідрометцентр

12:48 19.01.2026
Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

Морози в Україні найближчими днями дещо вщухнуть

12:43 18.01.2026
В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

В Україні ближчими днями погода суттєво не зміниться

12:42 14.01.2026
В Україні збережеться снігова та морозна погода

В Україні збережеться снігова та морозна погода

12:54 13.01.2026
В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

В Україні зберігається морозна погода: вночі 12-17° морозу, на півночі – до 20°

16:32 12.01.2026
Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

Січень буде морозним, у лютому потеплішає, небезпеки для озимих немає - Укргідрометцентр

13:07 12.01.2026
В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

В наступні дві доби по всій Україні без опадів, подекуди ожеледиця – Укргідрометцентр

13:38 10.01.2026
Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

Потепління з дощем та ожеледицею йде на південь, схід та в центр України, на півночі та заході ще лютуватимуть морози

13:42 06.01.2026
Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

Хуртовини накриють низку областей у середу, місцями йтиме дощ, на дорогах ожеледиця

13:07 06.01.2026
Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

Значні снігопади очікуються в низці областей найближчими днями, на вихідних похолодання до 20° морозу

ВАЖЛИВЕ

Окупанти влучили у житовий будинок у Дніпрі – мер

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Президент Зеленський на шляху до Давосу – радник

Віткофф: створення зони "вільної від мит" на території України може стати "переломним моментом" для економіки країни

ОСТАННЄ

Окупанти влучили у житовий будинок у Дніпрі – мер

Росіяни вдарили по Кривому Рогу, постраждали 5 людей – ОВА

Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

УЧХ нагадує: порушення Міжнародного гуманітарного права можуть кваліфікуватися як воєнні злочини

Свириденко: найскладніша ситуація з енергетикою в Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях

МХП розміщує євробонди-2029 на $450 млн під 10,5%, акції подорожчали на 3,4%

Мерц: ми не повинні приймати нову епоху політики великих держав, але самим формувати майбутнє

Перший центр психосоціальної підтримки запрацював у Бердичеві - обладміністрація

Жителі Дружківки та Краматорську загинули внаслідок російський обстрілів за добу – обладміністрація

Зеленський підписав укази про державні нагороди: серед нагороджених прем'єр Фінляндії та голови МЗС Литви і Австрії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА