Зеленський прибув до Швейцарії, орієнтовно о 13:00 планується зустріч із Трампом – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до швейцарського Давосу, де проходить Всесвітнтій економічний форум, його зустріч з президентом США Дональдом Трампом запланована приблизно на 13:00 за центральноєвропейським часом або 14:00 за Києвом, повідомив прессекретар українського президента Сергій Никифоров.

"Президент України прибув до Швейцарії для участі у Всесвітньому економічному форумі та зустрічі із президентом Трампом. Орієнтовно о 13:00 (СЕТ) - зустріч із Дональдом Трампом… 14:30 - основний виступ", - повідомив Никифоров журналістам у четвер.

Пізніше він уточнив, що на 14:30 (15:30 за Києвом) планується виступ Зеленського перед учасниками ВЕФ у ході спеціального засідання.

За його словами, також Зеленський візьме в Давосі участь у панельному засіданні "International Advisory Council for Ukraine' s Recovery", в рамках якого зустрінеться із представниками енергетичних компаній. Модераторами заходу буде радниця президента України з питань економічного розвитку, ексміністерка фінансів Канади Христя Фріланд та директор з питань Європи та Євразії ВЕФ Ендрю Каруан Галіція.

На 16:30 (17:30 за Києвом) запланована зустріч Зеленського з президентом Швейцарії Гі Пармеленом.

Никифоров анонсував, що з української сторони участь у зустрічі братимуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров та посол України у Швейцарнії та Ліхтенштейні Ірина Венедіктова. Зі швейцарської сторони у зустрічі, крім Пармелена, братимуть участь його радники Сімон Піду та Міріям Гуртнер, представник уряду Швейцарії з питань відбудови України Жак Гербер та радник з питань нацбезпеки Габріель Люхінгер.

Після цієї зустрічі, за словами прессекретаря, Зеленський відвідає виставку "Future's Frontline" у Давосі.

Як повідомлялося, Зеленський 20 січня повідомляв, що, можливо, відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткового ППО.

21 січня Трамп під час виступу на ВЕФ у середу заявив, що планує зустрітися з Зеленським протягом дня. "Я спілкуюся з президентом Путіним, він хоче підписати угоду, я переконаний в тому, що він хоче це зробити. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося, я сподіваюся, що він у цій залі, він також хоче припинити цю війну", - сказав він.

Зеленський на той момент перебував у Києві. Вранці 22 січня президент України вилетів до Давосу.