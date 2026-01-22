Мерц: ми не повинні приймати нову епоху політики великих держав, але самим формувати майбутнє

Фото: https://www.dw.com

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що у світі почалася нова ера "політики сили великих держав", яку європейці не повинні приймати, але самим формувати майбутнє, покладаючись на силу власних цінностей.

Цьому питанню Мерц присвятив виступ, який німецький канцлер виголосив у четвер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Події, які відбуваються у світі, він назвав "тектонічними зрушенням", які "мають найглибші наслідки для нашої свободи, нашої безпеки та нашого процвітання". "У ці тижні та місяці ми спостерігаємо, як нова ера вже почалася. Війна Росії проти України була найрадикальнішим її проявом досі. Але зміни йдуть набагато глибше. Китай, завдяки стратегічному передбаченню, проклав собі шлях до лав великих держав. Глобальна полюсна позиція Сполучених Штатів опиняється під сумнівом, і Вашингтон реагує, радикально змінюючи свою зовнішню політику та політику безпеки. Ми вступили в епоху політики великих держав", - переконаний Мерц.

При цьому він висловив думку, що міжнародний порядок останніх трьох десятиліть, що ґрунтується на міжнародному праві, "завжди був недосконалим". "Сьогодні самі його основи похитнулися. Цей новий світ великих держав будується на могутності, а то й на силі. Це не затишне місце", - констатував Мерц.

Канцлер Німеччини переконаний, що "не потрібно приймати цю нову реальність як долю", і самим "формувати майбутнє". "Щоб досягти успіху, ми повинні дивитися в очі суворим реаліям і прокладати свій курс з ясним реалізмом. Два дні тому Марк Карні сказав у цій залі з цього місця: ми більше не повинні покладатися лише на силу наших цінностей. Ми також повинні усвідомлювати цінність нашої сили. Я поділяю цю точку зору", - сказав він.

За словами Мерца, сила Європи сьогодні "тримається на трьох стовпах: це наша безпека, наша конкурентоспроможність і наша єдність". "По-перше, ми повинні масово інвестувати в нашу здатність захищатися. І ми це робимо. По-друге, ми повинні швидко зробити наші економіки конкурентоспроможними. І ми це робимо. По-третє, ми повинні бути ближчими один до одного серед європейців та однодумців. Ми це робимо", - деталізував керівник німецького уряду.

Він також вважає, що "світ, де важлива лише сила, є небезпечним місцем, спочатку для малих держав, потім для середніх держав, і зрештою для великих".

"Нашою найбільшою силою залишається здатність будувати партнерські відносини та союзи між рівними, засновані на взаємній довірі та повазі… На цьому фундаменті НАТО стало найсильнішим альянсом в історії", - констатував Мерц.

Канцлер Німеччини також звернувся до питання територіальних претензій США на Гренландію. "Останніми днями адміністрація Сполучених Штатів наполегливо вимагає посилення впливу в Гренландії. Вашингтон стверджує, що це є імперативом для протидії загрозам безпеці на Крайній Півночі. Ми вітаємо те, що Сполучені Штати серйозно ставляться до загрози, яку становить Росія в Арктиці. Ця загроза сама по собі є вираженням суперництва великих держав, як у Європі, так і в Сполучених Штатах… Ми поділяємо переконання, що як європейські союзники по НАТО, ми повинні робити більше для забезпечення безпеки Крайньої Півночі як НАТО. Це спільний трансатлантичний інтерес", - зауважив Мерц.

За його словами, Німеччина робить це в рамках НАТО, і зробить ще більше. "Наші сусіди та партнери в Європі, включаючи Данію та народ Гренландії, можуть розраховувати на нашу солідарність. Ми захистимо Данію, Гренландію, Північ від загрози, що виходить з боку Росії. Ми будемо дотримуватися принципів, на яких базується трансатлантичне партнерство, а саме суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив канцлер позицію Берліна.

При цьому Мерц привітав останні коментарі президента США Дональда Трампа про рамкову угоду та відмову від застосування нових тарифів на європейські країни, які підтримують суверенітет Гренландії. "Це правильний шлях, тому що будь-яка загроза силового захоплення європейської території буде неприйнятною. І, пані та панове, нові тарифи також підірвуть основи трансатлантичних відносин. Якщо їх буде запроваджено, відповідь Європи буде єдиною, спокійною, виваженою та твердою", - запевнив він.

За словами канцлера, "в нову епоху великих держав Європа повинна рішуче та суверенно стояти разом" та "не відмовлятися від НАТО". "Ми повинні відновити довіру, на якій побудований альянс. Європа знає, наскільки це є цінним. Ми глибоко переконані, що це може бути найсильнішою конкурентною перевагою Сполучених Штатів в епоху великих держав. Демократії не мають підлеглих. У них є союзники, партнери та довірені друзі", - сказав Мерц.