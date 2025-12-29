Зеленський обговорив з Мерцом перемовини у США і намагання РФ зірвати дипломатію

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Передусім обговорили результати зустрічі з Президентом Трампом і його командою у Флориді. Я поінформував про основні акценти, які звучали, та ключові питання. Дякую, Фрідріху, за поради та постійну координацію. Звісно, ми обговорили й сьогоднішній російський фейк, яким Москва намагається зірвати дипломатію та виправдати затягування війни", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Путіну треба звикнути до думки, що він повинен завершити війну, удари та кровопролиття.

"Україна робить усе, щоб мир був. Росії треба перестати креативити на тему, як воювати, і почати думати про те, як повернути безпеку. Україна дала всі пропозиції", - підкреслив президент.