Зеленський і президент Чехії обговорили ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Чехії Петром Павелом ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу, а також ситуацію на дипломатії.

"Чехія та особисто пан президент пройшли разом з нами значний шлях у всі ці роки повномасштабної війни, і є речі, які нам дуже допомогли, є речі, які нам дуже допомагають. Зокрема, це чеська ініціатива щодо артилерії, яка працює ефективно, яка продовжує працювати в цьому році, і це для нас дуже важливо, ми про це говорили сьогодні з паном президентом", - сказав Зеленський під час пресконференції у п’ятницю.

Він також повідомив, що поінформував чеського колену про ситуацію на фронті, про потреби у відновленні України після російських ударів, а також про ситуацію в глобальній дипломатії, і у відносинах на європейському рівні, "те, що стосується Європейського Союзу, європейських програм та України".

Зеленський нагородив Павела орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеню за значний особистий внесок у посиленні міждержавного співробітництва, підтримки державного суверенітету та територіальної цілісності України.