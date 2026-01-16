Інтерфакс-Україна
14:57 16.01.2026

Зеленський і президент Чехії обговорили ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу

Під час зустрічі у Києві президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Чехії Петром Павелом ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу, а також ситуацію на дипломатії.

"Чехія та особисто пан президент пройшли разом з нами значний шлях у всі ці роки повномасштабної війни, і є речі, які нам дуже допомогли, є речі, які нам дуже допомагають. Зокрема, це чеська ініціатива щодо артилерії, яка працює ефективно, яка продовжує працювати в цьому році, і це для нас дуже важливо, ми про це говорили сьогодні з паном президентом", - сказав Зеленський під час пресконференції у п’ятницю.

Він також повідомив, що поінформував чеського колену про ситуацію на фронті, про потреби у відновленні України після російських ударів, а також про ситуацію в глобальній дипломатії, і у відносинах на європейському рівні, "те, що стосується Європейського Союзу, європейських програм та України".

Зеленський нагородив Павела орденом князя Ярослава Мудрого першого ступеню за значний особистий внесок у посиленні міждержавного співробітництва, підтримки державного суверенітету та територіальної цілісності України.

 

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

Ще 150 шкіл з України та Великої Британії зможуть взяти участь в освітній програмі в межах Угоди про 100-річне партнерство

"Енергетичний Рамштайн" відбудеться онлайн, дата проведення ще визначається – МЗС

В Україні відкриється бізнес-центр для активізації співпраці британського і українського ОПК

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Фінляндія надає Україні 31-й пакет оборонної допомоги на суму EUR 98 млн

