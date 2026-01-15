Ми розраховуємо на нову програму – президент України главі МВФ на зустрічі у Києві

Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна розраховує на нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом, яка має допомогти зберегти макрофінансову стабільність в країні, заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою на зустрічі в Києві.

"Ми вдячні за можливість мати макрофінансову стабільність завдяки відносинам із МВФ. Ми розраховуємо на продовження наших відносин. Ми розраховуємо на нову програму", – цитує слова глави держави його пресслужба.

В ході зустрічі Зеленський поінформував про російські атаки на енергетичний сектор та всю критичну інфраструктуру України, а також на житлові будинки. Лише сьогодні росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого понад 400 тис. людей залишилися без світла й тепла.

"Ви бачите, що атаки відбуваються не лише вночі, а й вранці та вдень. Вони використовують цей період, який дуже холодний, особливо впродовж цих двох тижнів, щоб атакувати нас якомога більше", - наголосив президент.

Георгієва в свою чергу розповіла, що перед зустріччю на власні очі побачила один з енергетичних об’єктів, що був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Вона висловила свою солідарність з Україною.

"Ми захоплюємося силою українського народу. І для нас честь бути інституцією, яка може простягнути вам руку допомоги", – наголосила вона.

Вона також відзначила роботу, яку виконує Україна в межах своїх зобов’язань. Зі свого боку вона запевнила, що продовжить докладати зусиль для реалізації нової програми фінансування, над якою МФВ та уряд України працюють з осені минулого року. Зеленський і Георгієва обговорили підготовку цієї програми.

Як повідомлялось, з березня 2023 року діяла чотирирічна програма EFF з МВФ обсягом $15,6 млрд, наступний, 9-й транш якої у розмірі SDR1,117 млрд ($1,6 млрд за поточним курсом) було заплановано на грудень 2025 року.

Спершу діюча програма передбачала сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $115 млрд у базовому варіанті та $140 млрд – у негативному, але із затягуванням війни ці показники було збільшено відповідно до $153 млрд і $165 млрд.

Під час роботи місії МВФ в Києві з 3 по 10 вересня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко разом із головою НБУ та міністром фінансів офіційно звернулася до МВФ із проханням про нову програму, попередньо – на 2026-2029 роки. Необхідність розгляду нової програми викликана тим, що розв’язана Росією війна затягується, тоді як поточна програма EFF розрахована на її завершення до березня 2027 року.

В кінці листопада 2025 року Україна та Фонд досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement, SLA) щодо нової чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF) обсягом близько $8,1 млрд.

"Очікується, що програма стане каталізатором масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування України. За базовим сценарієм, загальний дефіцит фінансування на 2026-29 роки становить близько $136,5 млрд. У 2026-27 роках Україна стикається із залишковим дефіцитом фінансування (з урахуванням існуючих фінансових зобов'язань) у розмірі близько $63 млрд доларів США", – зазначав тоді глава місії МВФ Гевін Грей.

Нова програма може бути подана на затвердження Раді виконавчих директорів МВФ у лютому після виконання попередніх заходів (prior actions) та за умови отримання відповідних гарантій фінансування від донорів.

Європейська комісія 14 січня представила проєкти законодавчих актів, спрямованих на реалізацію рішення Європейської ради щодо позики в розмірі EUR90 млрд з метою фінансової підтримки України на 2026-2027 роки, перші гроші можуть надійти вже у квітні.

Серед prior actions поки виконаний лише один – прийняття держбюджету-2026, тоды як ще необхыдно прийняти закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та просунутися уперед у прийнятті законопроєктів щодо закриття митних лазівок для імпорту споживчих товарів та скасування пільг для реєстрації платника ПДВ.