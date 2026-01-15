18:45 15.01.2026
Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерієм Залужним.
"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість. Слава Україні!" – написав президент у Телеграмі.