Інтерфакс-Україна
Події
18:45 15.01.2026

Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання

1 хв читати
Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерієм Залужним.

"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість. Слава Україні!" – написав президент у Телеграмі.

Теги: #залужний #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 15.01.2026
Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

Зеленський обговорив з головою МЗС Албанії оборонне співробітництво та євроінтеграцію

15:52 15.01.2026
Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

Зеленський зустрівся зі Стерненком, говорили про законодавчу підтримку волонтерства

00:40 15.01.2026
Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

Кличко відкинув претензії Зеленського щодо енергокризи в Києві та згадав про 4 роки без зустрічі з президентом

17:51 14.01.2026
Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

Зеленський зустрівся з Притулою, домовилися співпрацювати

16:24 14.01.2026
Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

Зеленський і Федоров визначили перші пріоритети Міноборони, зокрема системні рішення щодо проблем із ТЦК

11:36 14.01.2026
Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

15:10 13.01.2026
Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот

12:51 13.01.2026
Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари

Зеленський поінформував премʼєра Нідерландів про російські удари

10:57 13.01.2026
Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

Зеленський: Росія має розуміти: холод війну виграти не допоможе

21:04 12.01.2026
Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

Зеленський: кожна нормальна людина на землі хоче, щоб народу Ірану нарешті пощастило звільнитися від режиму, який там є

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

СБУ кваліфікує удари РФ по українській енергетиці як злочини проти людяності

Глава МВФ прибула до Києва

ОСТАННЄ

"Суспільне" опублікувало пісні фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026"

Окупанти вдарили по Харкову безпілотником, наслідки уточнюються

Три дитини вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з ТОТ Херсонщини – ОВА

Чернишов підтвердив, що Єрмак є його "кумом", але не підтримує з ним звʼязок, як і з Міндічем

ОВА працюють з бізнесом для переходу на прямі договори з імпорту е/е – заступник глави ОП

Кличко розповів про зустріч зі Свириденко і заявив про відсутність координації після обстрілу

США офіційно підтвердили захват танкеру Veronica

"Київтеплоенерго" виділило 50 млн грн на преміювання працівників – Кличко

Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

США затримали вже шостий танкер, пов'язаний з Венесуелою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА