Зеленський: Зустрілися із Залужним, подякував йому за роботу, обговорили дипломатичні завдання

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Валерієм Залужним.

"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей. Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість. Слава Україні!" – написав президент у Телеграмі.