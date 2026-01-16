Інтерфакс-Україна
12:44 16.01.2026

Поліцейські повідомили нові підозри у справі "Юнігран" за незаконне відшкодування ПДВ

Оголошено нові підозри у справі "Юнігран", повідомляє Національна поліція України.

"Йдеться про незаконне відшкодування податку на додану вартість за операціями з придбання активів підприємств, які перебували під санкційними обмеженнями через належність російському власнику. У результаті таких дій з державного бюджету було незаконно виведено понад 12 мільйонів гривень", - повідомляється на сайті у п’ятницю.

У зв’язку з викриттям цього епізоду слідчі Головного слідчого управління за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру одному з організаторів злочинної схеми та її безпосередньому виконавцю.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо зміни запобіжних заходів підозрюваним.

Раніше поліцейські встановили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася виведенням з-під санкцій активів надровидобувних підприємств групи "Юнігран", їх незаконним заволодінням та подальшою легалізацією.

Український бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Російської Федерації незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки держави підприємства загальною вартістю близько 1 млрд грн. Попри чинні санкції та арешт майна, кар’єри в Київській та Житомирській областях продовжували видобувати корисні копалини, заводи - їх переробляти, а прибутки отримували члени організованої злочинної групи.

Для реалізації цієї схеми використовувалися підроблені документи, несанкціоновані зміни в електронних реєстрах і контроль над корпоративними правами підприємств. У червні–серпні 2025 року поліцейські вже повідомили про підозру двом організаторам схеми та ще 16 її учасникам.

Дії учасників злочинної групи, окрім нового епізоду із незаконним відшкодуванням ПДВ, кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою в особливо великому розмірі), ч. 3 ст. 362 КК України (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах за попередньою змовою групою осіб), а також ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).

Досудове розслідування триває. Слідчі встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також повний обсяг збитків, завданих державі.

Теги: #юнігран

