Інтерфакс-Україна
Події
14:21 16.01.2026

Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

1 хв читати
Україна зранку отримала серйозний пакет ракет до ППО – Зеленський

До сьогоднішнього ранку декілька систем ППО були без ракет, однак сьогодні Україна отримала серйозний пакет ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Напевно сьогодні можна казати, іноді хочеться казати відверто, але нема можливості… Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. А на сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві з чеським колегою Петром Павелом у п’ятницю.

Президент зазначив, що Україні потрібні постійні пакети ракет.

"Сьогодні, слава Богу, з ранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це в Україні… Але це дається такими силами, кров’ю, життям людей", - наголосив Зеленський.

За його словами, "енергетичний Рамштайн" - це майданчик, на якому треба домовлятися про продовження постачання озброєння, оскільки "те, що заходить (постачання – ІФ-У), не значить, що завтра у нас закінчилася зима".

"На мій погляд, потрібно Україну поважати. Саме поважати. Тому що мало слів "міцний народ України". Цього не достатньо….І треба забезпечувати максимально і захищати цей міцний народ, на мій погляд. Тому ми чекаємо швидкі постачання того, що у наших партнерів є", - наголосив він.

Теги: #ппо #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:51 16.01.2026
ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

ППО знешкодила 53 із 76 безпілотників, зафіксоване влучання 19 ударних БпЛА на 9 локаціях – Повітряні сили

08:42 15.01.2026
ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

ППО знищила 61 з 82 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 13 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

13:57 13.01.2026
У 2025 році Україна отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності та 11 тисяч ракет до цих систем - Шмигаль

У 2025 році Україна отримала 23 системи ППО великої і середньої дальності та 11 тисяч ракет до цих систем - Шмигаль

09:57 13.01.2026
ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

ППО України знешкодило 7 ракет та 247 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання на 24 локаціях

08:37 12.01.2026
Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

Захисники України в ніч на 12 січня знищили або подавили 135 із 156 засобів повітряного нападу росіян – Повітряні сили

01:21 12.01.2026
Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

Велика Британія готується передати Україні далекобійні балістичні ракети Nightfall — ЗМІ

20:47 11.01.2026
Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

10:33 11.01.2026
РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

09:00 09.01.2026
В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

09:46 08.01.2026
Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

Росія відтерміновує підписання угоди та закінчення війни – Зеленський про заяву Трампа

ОСТАННЄ

"Запоріжсталь" у 2025р спрямувала на поліпшення умов робочого побуту понад 13 млн грн, з 2012р інвестиції склали 260 млн грн

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Запасів пального в Україні достатньо на найближчі 20 днів – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

Співзасновник "Нової пошти" Поперешнюк ініціював дискусію щодо доцільності збереження комендантської години

Ще 150 шкіл з України та Великої Британії зможуть взяти участь в освітній програмі в межах Угоди про 100-річне партнерство

Зеленський і президент Чехії обговорили ситуацію на фронті, чеську артилерійну ініціативу

"Енергетичний Рамштайн" відбудеться онлайн, дата проведення ще визначається – МЗС

В Україні відкриється бізнес-центр для активізації співпраці британського і українського ОПК

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА