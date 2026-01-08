Інтерфакс-Україна
Події
09:46 08.01.2026

Велика Британія підтвердила поставку систем ППО Raven і Gravehawk до України – ЗМІ

Велика Британія підтвердила, що поставила Україні 13 систем протиповітряної оборони Raven і два прототипи систем Gravehawk, найближчим часом очікується поставка ще кількох одиниць Gravehawk, повідомляє UK Defence Journal.

Як пише видання, відповідаючи на запитання консервативного депутата Бена Обезе-Джекті, британське Міністерство оборони заявило, що системи Raven вже знаходяться на озброєнні України.

"Україні вже надано 13 систем протиповітряної оборони Raven, що дає українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз", - заявив міністр у справах ветеранів Аль Карнс (Al Carns).

Зазначається, що система ППО Raven призначена для забезпечення захисту на короткій відстані від дронів, літаків і вертольотів, що діють поблизу лінії фронту. Ця система є рішенням для ППО, що розроблене спеціально для України та фінансується Великою Британією. Воно адаптує ракету "повітря-повітря" AIM-132 ASRAAM Королівських ВПС для запуску з землі, забезпечуючи можливість швидкого розгортання проти російських дронів, літаків та вертольотів, з обмеженою здатністю до ураження крилатих ракет.

Міноборони королівства також підтвердило прогрес у реалізації програми Gravehawk.

"Наразі до України доставлено два прототипи систем протиповітряної оборони Gravehawk", – зазначив Карнс, "З додаткових 15 систем Gravehawk, передбачених контрактом, перша партія буде доставлена найближчим часом", - додав він.

Система Gravehawk призначена для посилення захисту критичної інфраструктури від російських ударів великої дальності. Це спільна британсько-данська система, яка використовує існуючі в Україні ракети "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer) у наземному режимі. Вона в першу чергу призначена для боротьби з дронами, але також забезпечує захист від літаків і вертольотів, а також, потенційно, від крилатих ракет. Використання українських ракет, що вже знаходяться на озброєнні, має на меті спростити логістику та прискорити розгортання.

Як повідомлялось у червні, Велика Британія повідомила про надання 350 вдосконалених британських ракет ППО, використовуючи GBP70 млн, залучених завдяки урядовій програмі надзвичайного прискорення доходів (ERA), в тому числі і для систем ППО Raven, про поставку яких в Україну повідомлялось раніше у травні.

Теги: #ппо #велика_британія

