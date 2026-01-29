Інтерфакс-Україна
Події
10:01 29.01.2026

Кабмін затвердив перелік проєктів актів, які не потребують правової експертизи Мін’юстом

1 хв читати
Кабмін затвердив перелік проєктів актів, які не потребують правової експертизи Мін’юстом

Кабінет міністрів України затвердив перелік урядових проєктів актів, які не потребують проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

Згідно з постановою №78 від 28 січня, не потребує проведення правової експертизи Мін’юстом проект акта Кабміну: з кадрових питань; щодо зміни особи, уповноваженої на підписання міжнародного договору України; щодо зміни персонального складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, а також делегацій для участі у переговорах щодо укладення торговельних угод та діяльності міжнародних організацій; про затвердження фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки; з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств, затвердження чи погодження умов контрактів з ними; з питань, пов’язаних із здійсненням урядом повноважень суб’єкта управління або загальних зборів суб’єкта господарювання державного сектору економіки щодо утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та виконавчого органу, обрання та припинення повноважень членів наглядової ради і голови та членів виконавчого органу, а також з питань, необхідних для здійснення заходів з перетворення державного унітарного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належить державі; з питань, пов’язаних із здійсненням урядом функцій вищого органу управління державного банку відповідно до статті 7 закону "Про банки і банківську діяльність".

Теги: #кабмін #мінюст

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:47 29.01.2026
Кабмін погодив експеримент із запуску Держреєстру нерухомих пам’яток України

Кабмін погодив експеримент із запуску Держреєстру нерухомих пам’яток України

09:36 29.01.2026
Кабмін направив 3,28 млрд грн додфінансування науковим установам та вишам за результатами держатестації

Кабмін направив 3,28 млрд грн додфінансування науковим установам та вишам за результатами держатестації

03:36 29.01.2026
Багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати до 300 тис. грн на автономне живлення – Кулеба

Багатоквартирні будинки зможуть онлайн отримати до 300 тис. грн на автономне живлення – Кулеба

21:52 28.01.2026
Кабмін забезпечить дітей з інвалідністю зарядними станціями та спростив встановлення СЕС

Кабмін забезпечить дітей з інвалідністю зарядними станціями та спростив встановлення СЕС

21:40 28.01.2026
Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

Кабмін ухвалив рішення щодо держпідтримки ОСББ та бізнесу - Свириденко

13:54 23.01.2026
Уряд спростив процедуру продажу санкційного майна росіян – Свириденко

Уряд спростив процедуру продажу санкційного майна росіян – Свириденко

11:10 22.01.2026
Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

Кабмін звільнив 5 заступників міністра оборони

10:33 22.01.2026
Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

Петиція до Кабміну про впровадження повноцінної сексуальної освіти у шкільну програму набрала лише 113 голосів

10:21 22.01.2026
Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

Кабмін передав від Мінкультури для Держкомтелерадіо бюджетні програми на понад 4 млрд грн

10:22 21.01.2026
Мін'юст: Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо "зеленого тарифу"

Мін'юст: Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо "зеленого тарифу"

ВАЖЛИВЕ

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ПС ЗСУ: вночі знешкоджено 103 БпЛА, зафіксовано влучання балістики та 36 ударних безпілотників

В окремих областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

ОСТАННЄ

У Києві без тепла лишаються 613 багатоповерхівок – КМДА

За добу на Донеччині загинула одна людини, ще одну поранено – ОВА

СБУ: Затримано російського "крота", який готував атаку РФ на морські дрони Sea Baby та Magura

Петиція до Кабміну про скасування зняття аліментів з бойових виплат військових набрала лише 50 голосів

ДТЕК просить жителів Троєщини не перешкоджати роботі аварійних бригад

Ворог атакував Херсонщину, одна людина загинула, ще семеро постраждалих

До чотирьох зросла кількість жертв атаки БпЛА на Одесу, ворог продовжує бити дронами по місту

ППО України знешкодила 84 зі 105 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на семи локаціях

Уночі війська РФ атакували чотири райони Дніпропетровщини, двоє поранених - ДСНС

Окупанти за добу втратили 830 осіб та 88 од. спецтехніки - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА