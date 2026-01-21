Інтерфакс-Україна
10:22 21.01.2026

Мін'юст: Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо "зеленого тарифу"

Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (SCC) повністю відхилив позов іноземного інвестора Modus Energy International B.V щодо змін (реструктуризації) "зеленого тарифу" та став на бік держави Україна, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Йдеться про справу за позовом Modus Energy International B.V. (нині — Green Genius International B.V.), поданим у 2021 році на підставі Договору до Енергетичної хартії. Інвестор вимагав щонайменше 22,7 млн євро компенсації, стверджуючи, що реформа "зеленого тарифу" у 2020 році порушила його права", - йдеться у повідомленні Мін'юсту у телеграм-каналі у середу.

Зазначається, що "це перша перемога України в інвестиційному арбітражі у спорах, пов’язаних із реструктуризацією "зеленого тарифу"; трибунал визнав, що Україна діяла в межах своїх суверенних повноважень і переслідувала легітимну публічну мету; заявлені фінансові вимоги були недоведеними та спекулятивними; інвестор не мав захищених очікувань щодо незмінності регулювання чи гарантованої прибутковості".

Повідомляється також, що окремо арбітраж позитивно оцінив підхід держави Україна — відкритий діалог з інвесторами та компромісну модель реформування.

Інтереси України у справі представляло Міністерство юстиції України разом із міжнародними юридичними радниками — Allen Overy Shearman Sterling US LLP та Gibson Dunn & Crutcher LLP, а також українським юридичним радником - Адвокатське бюро Сергія Гришка "Кверітіус Україна".

"Це рішення - важливий сигнал для міжнародної практики: Україна здатна послідовно та професійно відстоювати свої інтереси у складних інвестиційних спорах", - наголосили у Мін'юсті.

