Калмикова обговорила з послом Канади створення Мультидонорського фонду підтримки ветеранів

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова обговорила з послом Канади в Україні Наталкою Цмоць створення Мультидонорського фонду підтримки ветеранів й ветеранок (Multidonor Veterans Support Fund).

"Наталія Калмикова зазначила, що чимало робиться для всебічної підтримки ветеранів й ветеранок, їхніх сімей та родин полеглих воїнів водночас програми розподілені між різними інституціями та ініціативами, що потребує кращої координації. Запропонований Фонд має допомогти об’єднати проєкти підтримки ветеранів, зробити фінансування більш прозорим і зручним для донорів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що ключовими пріоритетами майбутнього Фонду стануть: перший напрям — розбудова цілісної ветеранської інфраструктури, зокрема створення ветеранських просторів, розвитку ветеранського спорту, цифровізація сервісів, зокрема, розширення можливостей цифрової платформи "Ветеран Pro"; другий напрям — відновлення та посилення людського капіталу, зокрема йдеться про програми навчання, перекваліфікації та працевлаштування ветеранів, масштабування виробництва протезів і реабілітаційних послуг, також зміцнення інституційної спроможності Мінветеранів.

Згідно з повідомленням, за результатами зустрічі сторони домовилися напрацювати конкретні кроки щодо запуску Фонду підтримки ветеранів й ветеранок.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів запропонувало Швейцарії створити багатосторонній донорський Фонд підтримки ветеранської спільноти, а також запропонувало Канаді стати співзасновником і першим донором Фонду.