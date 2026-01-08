Інтерфакс-Україна
Події
10:53 08.01.2026

Кабмін спрямував до місцевих бюджетів 1,3 млрд грн на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів

Кабінет міністрів України розподілив 1,343 млрд грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у 2026 році, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"Це означає, що фахівці із супроводу своєчасно отримають заробітну плату, а громади зможуть і надалі надавати підтримку ветеранам, ветеранкам, членам їхніх сімей та родинам полеглих воїнів. Субвенцію розподілили на основі даних, які подали обласні та Київська міська адміністрації (військові адміністрації)", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що наразі в територіальних громадах України працюють 2 323 фахівці із супроводу ветеранів, з яких майже 40% — мають статус ветерана, є членами їхніх родини або родин загиблих Захисників та Захисниць.

У відомстві нагадали, що основна мета фахівців із супроводу — бути поруч із ветеранами,  їхніми родинами, членами сімей полеглих, надаючи всебічну підтримку в усіх сферах.

Зокрема, фахівець із супроводу: інформує ветеранів та членів їхніх сімей про права, статуси, соціальні гарантії, отримання житла, реабілітації, працевлаштування, юридичної підтримки тощо; супроводжує за напрямами можливої допомоги та послуг, що належать ветеранам відповідно до законодавства: питання медичної, правової, психологічної допомоги тощо; координує з іншими надавачами послуг; забезпечує кризову психологічну підтримку, спрямовану на запобігання потраплянню у складні життєві обставини; звітує про результати наданих послуг; контролює потреби ветеранів та їхніх родин в громадах. 

Як повідомлялося, в серпні 2025 року Кабінет міністрів України встановив розмір мінімальної заробітної платні для фахівців із супроводу ветеранів в розмірі 25 тис грн.

Теги: #супровід #ветерани #кошти

