12:50 21.01.2026

Кабмін розподілив 2,56 млрд грн на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - Свириденко

Кабінет міністрів розподілив 2,56 млрд грн на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Залучаємо всі можливі ресурси для нарощення розподіленої генерації в умовах складної ситуації в енергетиці. Уряд ухвалив розпорядження про розподіл 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації — для виробництва тепла й електроенергії там, де це зараз потрібно найбільше", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, на ці кошти будуть придбані генератори великої потужності для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, а в подальшому це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба.

"Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення. В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі об’єкти генерації, а й менші, розподілені рішення, незалежні від роботи централізованих мереж", - написала прем’єр.

